Travaux routiers : fermeture dès ce lundi de la RD60 entre Gueugnon et Bourbon-Lancy

Avis aux automobilistes : à partir de ce lundi 4 août et jusqu’au mercredi 6 août, la route départementale 60 (RD60), qui relie Gueugnon à Bourbon-Lancy, sera à nouveau en travaux au niveau de la commune de Chalmoux.

Le chantier concerne le remplacement de la couche de roulement sur deux sections. En conséquence, la voirie sera totalement fermée sur ces portions.

Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers et les poids lourds, via les RD 60, RD 973, RD 198 et RD 51, passant par Bourbon-Lancy, Maltat, Cressy-sur-Somme, Grury et La Chapelle-au-Mans, dans les deux sens de circulation.

R.H