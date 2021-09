De nouveaux incidents éclatent entre supporters marseillais et angevins

C’est à l’issue de la partie ayant accouché d’un match nul et vierge au stade Raymond-Kopa que certains supporters marseillais sont descendus de la tribune visiteuse pour en découdre avec les supporters angevins. Après les épisodes de Nice-OM et de Lens-Lille, de nombreux fans se sont retrouvés sur la pelouse (un lieu où ils n’ont strictement rien à y faire, rappelons-le) et ont participé à des scènes de violence avant que la sécurité ne réussissent à intervenir.

De nouvelles sanctions devraient être prononcées par la Ligue prochainement afin de punir les responsables de ces agissements.