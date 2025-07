Lors des festivités de la fête Nationale à Merceuil, en Côte-d’Or, un jeune homme majeur a été grièvement blessé à la gorge par un mineur. L’intervention rapide de deux infirmières et des secours a permis de stabiliser son état. L’agresseur présumé a reconnu les faits et a été placé en garde à vue avec un second mineur.

CC