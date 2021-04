De nouvelles modalités pour la réouverture des restaurants

La crise sanitaire est un réel impact psychologique pour tous, il est donc important de retrouver un lien social et des moments de convivialité. C’est ce qu’à évoqué Camille Augey, adjointe au maire de Lyon en charge de l’emploi et de l’économie durable lors d’une conférence de presse concernant les modalités de réouverture des restaurants.

La reprise de l’activité économique des restaurants reste sur une ligne fragile et sera possible seulement dans un cadre respectueux des mesures sanitaires. En effet, des informations supplémentaires seront données demain par le président de la République, Emmanuel Macron concernant le calendrier de réouverture.



Des aides mises en place



Afin de secourir les professionnels de la restauration, des aides ont été données. Tout d’abord, un soutien financier de 8,5 millions d’euros dont 3,5 millions d’euros pour les terrasses a été apporté par la ville en 2020.



Par la suite, de nombreux projets sont en cours pour 2021. À commencer par une nouvelle exonération de paiement pour les restaurateurs sur la base du « pas d’utilisation, pas de facturation ».

D’autre part, des campagnes de communication et un cycle webinaire ont été mis en place pour apporter les clés économiques pour résoudre et anticiper la reprise des activités. Enfin, la MMIE et les services de la ville ont été mobilisés afin de faire face aux difficultés de recrutement.

Un protocole particulier pour les terrasses



Concernant les terrasses, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire en charge de la mobilité logistique urbaine et de l’espace public, a annoncé un soutien économique permettant la possible extension dans l’espace. En effet, que l’extension soit sur le trottoir ou en stationnement, le mètre carré ne sera pas facturé pour les restaurateurs. Ils doivent simplement en faire la demande auprès des services de la ville et pourront ainsi obtenir jusqu’à +50% de leur espace.

Par ailleurs, si les restaurateurs le souhaitent, ils pourront obtenir des terrasses créées en stationnement annuel et non plus saisonnier.

Pour ce qui est du règlement, la consultation de la ville s’achèvera en 2022 et mettra en application le nouveau règlement dès 2023.



Enfin, afin de retrouver la liberté de pouvoir retourner en terrasse tout en restant vigilant au repos des riverains, des expérimentations vont être mises en place. Effectivement, une présence humaine (force de l’ordre) sera présente jusqu’à deux heures du matin dans les restaurants dans le but de faire respecter un protocole soucieux de combiner la réouverture avec un niveau sonore adapté pour les riverains.