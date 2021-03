De nouvelles violences urbaines dans l’agglomération lyonnaise

Après La Duchère, Rillieux-la-Pape et Bron, la semaine dernière, de nouvelles violences urbaines ont eu lieu ce mercredi en fin de journée à Feyzin et dans le 8e arrondissement de Lyon.



Au moins 5 voitures ont été incendiées et un bus du département de l’Isère a été dégradé à Feyzin, selon le Progrès. A Lyon, dans les quartiers de Mermoz et des Etats-Unis, la présence de mortiers d’artifice a été constatée.



Un important dispositif policier a été déployé. Le calme est revenu vers 19h30

Donc tous les soirs, un quartier de #Lyon ou de sa métropole brûle : ce soir c’est à #Mermoz (8è). @GDarmanin, ce ne sont pas 200 policiers dont nous avons besoin mais d’une réelle politique sécuritaire pour mettre à genoux ces racailles ! pic.twitter.com/68N5vQnCsQ — Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) March 10, 2021