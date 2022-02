Début de l’enquête publique pour le demi-échangeur à Reventin-Vaugris

À partir de ce lundi, et ce, jusqu’au 30 mars prochain, l’enquête publique unique concernant la réalisation d’un demi-échangeur autoroutier sur la commune de Reventin-Vaugris et plus particulièrement sur l’A7, sera disponible. L’enquête publique est un temps réglementaire important, qui permet à chacun de s’informer et de s’exprimer librement sur le projet.

Le projet de réalisation d’un demi-échangeur a pour objectif de créer au sud de Vienne un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon. Il permettra de contribuer à améliorer les conditions et la sécurité des déplacements pour les usagers locaux. Ce projet permettra aussi, la création d’un parking de co-voiturage et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pendant toute la durée de l’enquête publique unique, les pièces des dossiers seront mises à disposition du public dans les lieux d’enquête concernés par le projet. Des permanences sont également organisées afin de permettre à chacun de s’informer et de s’exprimer sur le projet.

Pour consulter le dossier d’enquête, vous pouvez déposer un avis dans les registres prévus à cet effet, vous pouvez également laisser des observations orales ou écrites lors des permanences. Ces permanences auront lieu à la Mairie de Reventin-Vaugris et à l’espace Saint-Germain à Vienne.

Pour plus d’information : ici