Décès de Bernard Tapie : le Vélodrome rend un dernier hommage au “Boss”

Une cérémonie émouvante en l’honneur de Bernard Tapie, ex-président de l’OM décédé ce dimanche 3 octobre à l’âge de 78 ans, s’est déroulée au stade Vélodrome en la présence de milliers de supporters, venus rendre hommage à celui qu’ils surnommaient le “Boss”. Le cercueil du défunt a fait le tour du stade et a ensuite été déposé sur le rond central de la pelouse avec sur le dessus la Ligue des champions 1993 remportée par l’Olympique de Marseille sous sa présidence. La finale face au Milan AC a d’ailleurs été rediffusée sur les écrans géants en sa présence, comme un dernier au revoir et le partage d’un souvenir commun, entre lui et ses supporters, du plus beau moment de l’histoire du club phocéen. Des dizaines de chants ont été entonnés par les supporters présents à l’occasion de cet hommage.

Pour rappel, les obsèques de Bernard Tapie auront lieu ce vendredi à partir de 11h à la cathédrale de la Major de Marseille, face à la mer Méditerranée. L’ex-homme d’affaires avait fait part à sa famille de sa volonté d’être enterré dans sa “ville de coeur”. Un cortège des supporters ultras marseillais, en accord avec ma famille Tapie, partira d’ailleurs du Vieux Port vers 9h45 pour accompagner le convoi funéraire jusqu’à la cathédrale Saint-Marie Majeure. Après la cérémonie, Bernard Tapie sera inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de Marseille.