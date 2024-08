Décines-Charpieu : un comité local pour améliorer les repas des élèves

Le conseil municipal de Décines-Charpieu a adopté la mise en place, dès le 1er septembre, d’un comité local de l’alimentation, selon nos confrères du Progrès. L’objectif est d'améliorer les repas des écoliers en appliquant les mesures prévues par la loi Egalim : l'utilisation de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits biologiques. Pour les viandes et poissons, 60 % des aliments seront des produits durables et de qualité.

D'autres actions porteront sur l'instauration d'une éducation alimentaire auprès des enfants, ainsi que sur la diversification des sources de protéines et des menus végétariens.

Le comité sera composé de 5 élus, 10 acteurs de l’éducation nationale, 12 techniciens municipaux, le responsable de la cuisine centrale, le chef de service de la vie scolaire et périscolaire, un diététicien qualité, 2 représentants par école des fédérations de parents d’élèves, et 3 partenaires représentant les structures socio-éducatives de la commune.

ML