Découvrez le résultat du concours photo de la Paulée 2022

Chaque année, Chalon-sur-Saône a organisé un concours photo gratuit et ouvert à tous les photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Ce concours a une double lecture : illustrer l’alliance de l’art et du vin et évoquer la convivialité liée au vin.

Au terme de la délibération du jury composé de professionnels de la photo et du vin, 17 clichés gagnants ont été sélectionnés pour faire partie d’une exposition hors les murs visible sur le quai Gambetta du 14 octobre au 14 novembre.

Le premier prix est remporté par Alen Ramizovic avec sa photo « Quand le Ciel révéla le Vin à la Terre », photographie qui permet à son auteur de remporter deux places pour le dîner de gala de la Paulée du samedi soir.

Découvrez l’intégralité des photos mises à l’honneur à l’occasion d’une exposition à ciel ouvert sur le quai Gambetta, du 14 octobre au 14 novembre.