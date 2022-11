Découvrez les mascottes des JO de Paris 2024

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a dévoilé lundi la mascotte de la future édition. Les Phryges incarneront la peluche lors de la compétition olympique.

Les deux bonnets phrygiens sont de purs symboles de la Révolution française. La mascotte se décline aussi en version paralympique, avec une des deux jambes constituée d’une lame.

Ce symbole est connu et compris en dehors de nos frontières, assure le Cojop. “Il s’agit d’un symbole puissant dans le monde, affirment les équipes de Paris 2024. De l’époque antique à notre histoire contemporaine, des peuples ont porté fièrement ce bonnet pour exprimer leur liberté : les esclaves affranchis dans la Rome antique, des pays d’Amérique Latine qui en récupèrent le sens comme au Nicaragua et en Colombie ou encore sur le drapeau de l’Etat de New-York pour signifier la liberté, l’indépendance, et la justice.”