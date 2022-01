Découvrez les nommés pour les Victoires de la Musique 2022

Le 11 février prochain se dérouleront les Victoires de la Musique. Pour cette édition 2022, Orelsan et Clara Luciani sont les deux participants qui comptent le plus de nominations.

Les chanteurs sont représentés dans quatre catégories chacun. Les deux artistes sont en lice pour l’album, la chanson et la création audiovisuelle de l’année ainsi que l’artiste féminin et masculin de l’année.

La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 11 février à la Seine musicale à Boulogne et sera retransmise en direct sur France 2 ainsi que sur TV5 Monde. La présentation de cette édition 2022 sera orchestrée par Laury Thilleman et Olivier Minne.

Artiste masculin de l’année

Orelsan, Julien Doré ainsi que Feu! Chatterton sont les 3 artistes nommés cette année pour la récompense de l’artiste masculin de l’année.

Artiste féminine 2022

Pour les artistes féminines de cette nouvelle édition des Victoires de la Musique, qui d’autre que Juliette Armanet, Hoshi et Clara Luciani pour remporter le titre cette année.

L’album de l’année

Après avoir récompensé les artistes masculins et féminins, les présentateurs Laury Thilleman et Olivier Minne récompenseront l’album de l’année. Pour cette édition, les nommés sont : “Brûler le feu” de Juliette Armanet, “Civilisation” de OrelSan, “Coeur” de Clara Luciani, “Géographie du vide” de Hubert-Félix Thiéfaine et “Palais d’argile” de Feu! Chatterton.

Chanson originale de l’année

Pour cette catégorie, le vainqueur sera désigné par le public. Ce dernier aura le choix de récompenser les musiques suivantes :”Bruxelles je t’aime” de Angèle, “Le dernier jour du disco” de Juliette Armanet, “L’odeur de l’essence” de OrelSan, “Monde nouveau” de Feu! Chatterton ou bien “Respire encore” de Clara Luciani.

Concert de l’année

Après avoir voté pour la chanson de l’année, le public de Victoires de la Musique devra voter pour le meilleur concert des 12 derniers mois. Pour cette catégorie les nommés sont Hervé, Ben Mazué et Woodkid.

Création audiovisuelle

Ensuite, le public sera mobilisé une dernière fois pour élire la création audiovisuelle de l’année 2021. Plusieurs choix seront proposés comme clip vidéo de Angèle signé Partizan “Bruxelles je t’aime”, le clip vidéo de Clara Luciani signé Alice Rosati :”Le reste” ou bien “Montre jamais ça à personne” un documentaire sur OrelSan de Clément Cotentin et Christophe Offenstein.

Révélation féminine et masculine

Et enfin, la cérémonie des Vainqueurs de la Musique 2022 récompensera les révélations masculines et féminines de cette année. Chez les hommes, les nommés sont Chien Noir, Myd et Terre Noire, alors que pour la catégorie féminine, ce sont L’Impératrice, Barbara Pravi et Silly Boy Blue