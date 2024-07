Des chantiers prévus cette semaine sur les routes du Rhône

Des chantiers sont nécessaires sur les routes du département du Rhône, le trafic étant souvent plus fluide en été, c’est aussi la période choisie pour ces travaux. Cette semaine, plusieurs axes ou bretelles seront fermés. C’est le cas de la M6 entre le nœud de Valvert et Limonest, de la D301 dans le sens ouest/est entre le nœud de Feyzin et le nœud du Velin, et de l'A42 à hauteur de Vaulx-en-Velin, entre le nœud de Croix-Luizet et le nœud des îles, dans les deux sens. Tous ces chantiers se dérouleront entre 21h15 et 5h du matin.

EP