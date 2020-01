Des films tournés à Lyon en route pour les Césars

Ce mercredi, les Césars ont attribué la liste de tous les nommés de cette 45ème édition.



“Grace à Dieu”, inspiré de l’affaire Preynat a obtenu huit nominations, notamment dans les catégories “Meilleur film”, “Meilleur réalisateur” pour François Ozon. Mervil Poupaud est nommé dans la catégorie du “Meilleur acteur” ainsi que Denis Ménochet, au titre de “Meilleur acteur” dans un second rôle. Josiane Balasko est également nommée dans la catégorie de “Meilleure actrice” dans un second rôle.



“J’accuse” de Roman Polansky est par ailleurs nommé 12 fois, devant “La Belle époque” de Nicolas Bedos et “Les Misérables” de Ladj Ly.



“J’ai perdu mon corps” encore nominé



Après des nominations aux Oscars et un franc succès à Cannes, le film d’animation de Jeremy Clapin est nommé pour “Meilleur film d’animation” et “Meilleur musique originale”. On rappelle que le film a été fabriqué au Pôle Pixel de Villeurbanne et co-produit Rhône-Alpes cinéma.



“Alice et le maire”, tourné à Lyon, obtient une nomination pour la meilleure actrice (Anaïs Demoustier).

Tagged as césars