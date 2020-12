Près de 5000 personnes présentes à Lyon contre la loi sécurité globale

La manifestation contre le projet de loi sécurité globale a rassemblé près de 5000 personnes ce samedi à Lyon selon la préfecture. La marche des libertés s’est élancée à 15h depuis la place Lyautey pour rejoindre la place Bellecour.



Malheureusement, des affrontements ont éclaté en milieu d’après-midi entre une poignée de casseurs et les forces de l’ordre au niveau du pont Wilson. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes.



Quelques minutes plus tard, la situation était également très tendue dans le quartier de la Guillotière. Quelques incidents ont également éclaté en fin de manifestation place Bellecour. Les policiers ont été la cible de jets de projectiles et des manifestants ont été blessés. Le calme est revenu peu après 18h.