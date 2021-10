Des moutons en transhumance au cœur de la Métropole de Lyon

Du 7 au 9 octobre, emmenés par la Bergerie urbaine, des moutons vont changer de pâturages en passant par le centre de Lyon, empruntant trottoirs et passages piétons.

La Petite Transhumance du Grand Lyon se déroule sur 3 jours et 2 soirées. Durant la journée, les moutons vont parcourir entre 6 et 8 kilomètres encadrés par les bergers. Le soir, pendant le repos du troupeau, un événement convivial et culturel est proposé au public.

Les animaux vont passer d’espaces naturels en espaces naturels, à pied, via les trottoirs et les passages piétons. Des arrêts seront effectués régulièrement pour respecter le rythme des animaux, ce qui sera également une manière de faire connaître et valoriser les initiatives et les lieux emblématiques du territoire.

Le parcours

Jour 1 : le 7 octobre de 10h30 à 17h30 du parc de la Tête d’Or au parc de Gerland. Soirée 1 : le 7 octobre de 17h30 à 22h au parc de Gerland. La Légumerie proposera un atelier de cuisine participative en compagnie des moutons dans le parc de Gerland. Il s’agira de concevoir, dans une ambiance conviviale et pédagogique, un repas pour 50 personnes uniquement à base de produits locaux et de saison.

Jour 2 : le 8 octobre de 9h45 à 17h du parc de Gerland au parc de Parilly. Soirée 2 : le 8 octobre de 17h30 à 23h au parc de Parilly (pass sanitaire requis). De 17h30 à 22h30, exposition de Camille Tedesco Ensauvageons nos imaginaires ; concerts par la Tartine sonore, reggae dub de 17h30 à 18h30, world music to bounce de 20h à 22h30 ; de 18h30 à 20h, conférence « Agriculture urbaine : nouvelles propositions pour l’avenir des villes ? » par la Maison de l’agriculture urbaine ; de 17h30 à 19h30, animation naturaliste par Des Espèces Parmi’Lyon ; de 17h30 à 22h30, buvette et petite restauration.

Jour 3 : le 9 octobre de 9h30 à 17h30 du parc de Parilly au parc de la Commune de Paris (Villeurbanne). Soutenu par la Ville et la Métropole de Lyon, la Ville de Villeurbanne.

Partenaires : La légumerie, Maison de l’agriculture urbaine de Lyon, Des espèces parmi’Lyon, La Tartine sonore.