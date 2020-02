Des Ouigo entre le centre de Lyon et Paris à partir du mois de juin

Prendre le train en plein cœur de Lyon et arriver en plein cœur de Paris, grâce aux Ouigo, c’est bientôt possible. L’information qui circulait depuis quelques temps a été officialisée par le directeur général de Ouigo.



Concrètement à partir du 1er juin, les TGV low-cost de la SNCF partiront de Paris gare de Lyon chaque jour à 6h26, 12h30 et 18h35 et de la Part-Dieu ou de Perrache à 9h17, 15h35 et 21h21.

7 000 places supplémentaires seront ainsi disponible entre les deux villes.



Coté prix, comptez des billets dès 16 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. Les réservations pourront se faire dès le 10 mars.