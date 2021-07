Des travaux d’été dans les collèges de la métropole de Lyon

La Métropole de Lyon met à profit la période estivale pour faire avancer un certain nombre de chantiers sur son territoire et notamment en ce qui concerne les collèges. En charge de la construction et de l’entretien des collèges, la Métropole a lancé de nombreuses opérations de petite et moyenne ampleur, au-delà des 13 chantiers de restructuration ou extension en cours. Ainsi 11 millions d’euros sont consacrés sur l’année pour 300 opérations sur l’ensemble des collèges, dont 60% sont réalisés sur l’été.



Pour cet été 2021 ce sont 7 millions d’euros qui sont dédiés à des travaux divers allant de l’aménagement de nouvelles salles à la création d’abris vélos. Au programme, la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges publics.

Enfin la Métropole réalise aussi de nombreuses réhabilitations qui demandent des travaux sur plusieurs années, avec potentiellement des déplacements d’élèves ou la création de modulaire le temps des travaux. Ainsi, sont en cours de restructurations lourdes 3 collèges :

– Le collège JEAN-DE-TOURNES à Fontaines-sur-Saône

– Le collège JEAN-JACQUES ROUSSEAU à Tassin-la-Demi-Lune

– Le collège ÉMILE MALFROY à Grigny

Et pour adapter l’accueil des élèves à la croissance de la démographie scolaire, la Métropole construit et planifie la création de collèges. 2 nouveaux établissements vont ainsi ouvrir leurs portes en 2021 :

– Le Collège GISÈLE HALIMI à Gerland, Lyon 7

– Le collège SIMONE VEIL à Saint-Priest