Deux Lyonnais appelés pour l’Euro Espoirs

48 heures après Didier Deschamps et l’annonce du retour de Karim Benzema, c’est une autre liste qui vient d’être dévoilée ce jeudi. Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets, a donné le nom des 23 joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs.



Parmi eux, on retrouve deux Lyonnais : l’inévitable Houssem Aouar et le jeune Maxence Caqueret. Non sélectionné en mars dernier pour les phases de groupe (où la France a fini deuxième de son groupe derrière le Danemark), le Gone de 21 ans signe son retour en équipe de France Espoirs après avoir bénéficié de plus de temps avec l’OL au cours des dernières semaines.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs, prévue du 31 mai au 6 juin en Hongrie et en Slovénie ! 🇫🇷 pic.twitter.com/Nc1VDDjqkF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 20, 2021

Privés de Jeff Reine-Adélaïde et Mattéo Guendouzi, les Bleuets iront défier les Pays-Bas en quart de finale de l’Euro Espoirs le 31 mai prochain à Budapest. En cas de succès face aux Néerlandais, les joueurs de Sylvain Ripoll disputeront ensuite la demi-finale contre l’Allemagne ou le Danemark le 3 juin en Hongrie.