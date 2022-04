Diam’s à l’affiche du festival de Cannes 2022 pour présenter son documentaire

Diam’s est de retour ! Après plus de 10 ans d’absence, l’ancienne rappeuse sera de nouveau sous le feu des projecteurs. L’interprète de “La Boulette” et de “Confessions nocturnes” présentera son documentaire « Salam » lors de la prochaine édition du festival de Cannes (17 au 28 mai prochain).



Dans ce documentaire autobiographique coproduit par les équipes de Brut, Diam’s se confie “sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire” selon le communiqué du média en ligne français.



“BrutX est fier de vous annoncer la projection en avant-première mondiale et en séance spéciale au Festival de Cannes du film documentaire Salam, écrit et réalisé par Mélanie Diam’s, Houda Benyamina et Anne Cissé.”

#Salam, en sélection officielle et en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2022.



