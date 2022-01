Division 1 : l’OL féminin s’impose de justesse à Montpellier

Bousculées sur la pelouse de Montpellier, les joueuses de l’OL féminin se sont finalement imposées (2-3) ce samedi soir à l’occasion de la 13e journée de Division 1. Elles signent un douzième succès en autant de rencontres en championnat. Les Lyonnaises restent leaders au classement avec six points d’avance sur le PSG, en attendant le match de ce dimanche entre les Parisiennes et l’AS Saint-Etienne.



Les buts lyonnais ont été inscrits par Griedge Mbock (5′ et 89′) et Eugénie Le Sommer. Les Fenottes affronteront le PSG ce samedi en 8e de finale de la Coupe de France.

Nos Lyonnaises arrachent une précieuse victoire sur la pelouse de Montpellier !! 👊🔴🔵

12/12 !#MHSCOL 2-3 pic.twitter.com/JQHsiznmOy — OL Féminin (@OLfeminin) January 22, 2022