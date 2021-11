Drogues : depuis 2016, plus de 200 000 personnes mises en cause chaque année

Selon les chiffres publiés ce mardi par le ministère de l’Intérieur, fournis par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), en moyenne, entre 2016 et 2020, 208 000 personnes sont mises en cause chaque année pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Parmi ces 208 000 personnes, 44 000 le sont pour des infractions de trafic, 179 000 pour des infractions d’usage et 2 000 pour d’autres infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, sachant que, parmi elles, 17 000 sont mises en cause pour des infractions liées à plus d’une de ces catégories.

Ces 208 000 mis en cause représentent 18 % de l’ensemble des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie. Statistique inquiétante, le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants est resté quasiment stable entre 2016 et 2019 (-3 %) mais celui concernant le trafic de stupéfiants a effectué un bon spectaculaire de 15 % sur la même période.