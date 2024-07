Respectivement prêtés par Southampton et Troyes l’été dernier, Duje Caleta-Car et Mama Baldé sont officiellement transférés à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a levé l’option d’achat du prêt du défenseur central pour 3,59 millions d’euros et il est engagé jusqu’en 2027, tandis que l’attaquant bissaoguinéen a fait l’objet d’une opération à 6 millions d’euros et est sous contrat jusqu’en 2026.

EP