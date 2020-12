EdF : les Bleues étrillent le Kazakhstan

Les Bleues n’ont pas fait de cadeau au Kazakhstan pour cette dernière rencontre de qualification pour l’Euro 2022.

L’équipe de France féminine s’est imposée 12-0 avec, notamment, deux doublés de Diani et Katoto.



Pour cette rencontre les coéquipières d’Amel Majri n’ont pas trouvé un adversaire à la hauteur. Au bout de 17 minutes de jeu, elles menaient déjà 5-0. En tout pas moins de 10 joueuses de champ ont participé à la fête en marquant (De Almeida, Dali, Perisset, E. Cascarino, Laurent, Morroni, Baltimore, Mateo).



Les Bleues sont invaincues depuis 13 rencontres. Elles terminent 1ères de leur groupe avec 22 points. La France est la seule nation européenne à n’avoir encaissé aucun but de toute la phase de qualification à l’UEFA Euro 2022. A noter qu’Amandine Henry et Wendie Renard ne sont pas entrées en jeu.