Edouard Philippe annonce une prime de 500 à 1500 euros pour les soignants !

Le Premier ministre, Edouard Philippe a annoncé ce mercredi une prime de 500 à 1500 euros pour les soignants investis dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Une prime défiscalisée qui sera versée en mai prochain.



À noter que les heures supplémentaires des soignants seront majorées, elles seront augmentées de 50 %. Les foyers les plus démunis ainsi que les fonctionnaires bénéficieront également d’une aide financière.



Jusqu’à 1 000 € de prime défiscalisée pour certains fonctionnaires



C’est donc un peu plus de 300 millions d’euros qui seront débloqués pour la fonction publique d’état. Gérald Darmanin a présenté ce mercredi le projet de loi de finances rectificative. Le ministre des comptes publics annonce que les fonctionnaires de l’état qui ont eu un surcroît d’activité depuis le début de la pandémie du Covid-19 « font un travail extrêmement important et ils montrent que l’État est présent et protège les plus faibles », ce pourquoi ils doivent être récompensés et percevront jusqu’à 1000€ de prime.



Les agents réalisant leurs missions sur le terrain ne seront pas les seuls à avoir droit à cette prime, ceux qui font du télétravail malgré le confinement pourront également la percevoir. Au total, environ 400 000 personnes devraient être concernées par cette mesure.



Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, ce sont les maires qui décideront s’ils souhaitent ou non verser une prime à leurs agents. Cette prime sera versée à la fin de l’état d’urgence sanitaire.