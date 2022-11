EFS : coup d’envoi de la semaine de sensibilisation aux sangs rares

Jusqu’au au 20 novembre, l’Établissement français du sang (EFS) remet sous le feu des projecteurs un enjeu majeur et lance la deuxième édition de la semaine de sensibilisation aux sangs rares.



L’objectif de cette semaine est de sensibiliser le plus grand nombre au don de sang, et plus particulièrement, les personnes d’origine africaine ou caribéenne, plus susceptibles d’avoir un sang très recherché pour la transfusion.

Un groupe sanguin est considéré comme rare lorsqu’il concerne moins de 4 personnes sur 1 000

· 700 000 personnes possèdent un groupe sanguin rare en France

· 250 groupes sanguins rares répertoriés en France