Élections européennes 2024 : le Rassemblement national largement en tête avec un score historique

Le verdict des élections européennes dont le scrutin avait lieu ce dimanche est tombé. Le Rassemblement national, mené par Jordan Bardella, a réalisé un score historique avec près de 31,5% des suffrages obtenus et ainsi entre 29 et 31 sièges obtenus au Parlement européen. Il est suivi de la liste Renaissance de la majorité présidentielle, portée par Valérie Hayer, et qui cumule 14,7% des suffrages. La liste Parti socialiste-Place publique de Raphaël Glucksmann termine à la 3e position du scrutin avec près de 14% des suffrages. La France Insoumise (9,5%), Les Républicains (7,2%) et les Ecologistes (5,5%) suivent ensuite.