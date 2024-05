La nouvelle égérie de la France insoumise, Rima Hassan est attendue du coté de Vénissieux ce jeudi soir dans le cadre des élections européennes.

La juriste et activiste pour la cause palestinienne sera en meeting aux cotés de la présidente du groupe parlementaire LFI à l’Assemblée nationale Mathilde Panot et du député du Rhône Idir Boumertit.