Originaire de Saint-Priest-en-Jarez, dans la Loire, Élodie Clouvel est née le 14 janvier 1989 dans une famille où la passion pour le sport était une seconde nature. Ses parents, Pascal et Annick, ont été des athlètes professionnels aux carrières impressionnantes, et leur dévouement a profondément influencé la trajectoire sportive de leur fille.

Élodie Clouvel s'illustre dans le monde du pentathlon moderne, une discipline exigeante qui combine l'escrime, la natation, l'équitation, le tir et la course à pied. En 2016, elle atteint le sommet de sa carrière en décrochant la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, un exploit qui a marqué la Ligérienne à vie. En dehors de sa carrière sportive, Élodie Clouvel est également une femme de devoir, ayant choisi de servir son pays en tant que capitaine en gendarmerie. Le rôle de capitaine en gendarmerie est exigeant, et Élodie y excelle grâce à ses qualités de leadership et son sens de l'organisation, compétences qu'elle a perfectionnées au fil des années dans le monde sportif et professionnel.

L'un des mentors majeurs d'Élodie a été Philippe Lucas, un entraîneur réputé pour son approche exigeante et sa rigueur. Elle partage sa vie avec Valentin Belaud, un athlète tout aussi accompli dans le monde du pentathlon moderne. Valentin a marqué l’histoire du sport en participant à deux éditions des Jeux Olympiques, consolidant ainsi sa réputation d’élite dans cette discipline complexe. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'apprête à démarrer et Élodie est prête comme jamais à gravir la montagne parisienne.

