Eminem est de retour avec un album qui sortira en 2024 

Invité du célèbre show « Jimmy Kimmel Live », le producteur Dr Dre a annoncé l’arrivée d’un nouvel album d’Eminem.

« Eminem travaille sur son propre album qui sortira cette année. J'ai parlé avec lui et il est d'accord pour que je fasse l’annonce ici. J’ai des chansons dessus et c’est le feu. Je vais écouter l’album en entier pour la première fois demain. », a lancé Dr Dre.

Après 4 ans d’absence, cette annonce a réjoui les fans du rappeur. Le dernier album studio d’Eminem, Music to Be Murdered By, remonte à 2020.

Le nom et la date de sortie de ce projet n'ont cependant pas encore été révélés.

S.R