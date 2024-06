Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir lors d'une allocution la dissolution de l'Assemblée nationale, après la large victoire du Rassemblement national lors des élections européennes qui se tenaient ce dimanche. Ainsi de nouvelles élections législatives vont avoir lieux prochainement, dont le premier tour se tiendra le 30 juin prochain et le second tour le 7 juillet. Une décision justifiée par le chef de l'Etat par les propos suivant : "J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", suite aux résultats des élections.