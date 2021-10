En France, le chômage est en baisse au troisième trimestre

Le nombre de chômeurs a baissé en France de 5,5% au troisième trimestre de 2021 selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce mercredi 27 octobre. Des chiffres en nette progression qui représentent pas moins de 206 000 inscrits en moins du côté de Pôle emploi. Il reste actuellement donc 3,544 millions de chômeurs de catégorie A en France. Ce qui représente une baisse de 5200 inscrits par rapport au 4e trimestre de 2019, avant le début de la crise sanitaire.

Si on y rajoute les personnes dont l’activité est réduite, c’est-à-dire celles appartenant à la catégorie B et C, on tombe sur une baisse d’1,9% au troisième trimestre pour un total de 5,871 millions d’inscrits selon la Direction des statistiques. Le cumul des inscrits appartenants aux catégories A, B et C est, lui, toujours supérieur au nombre d’inscrits au 4e trimestre de 2019 avant la crise (+124 100 personnes).