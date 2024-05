Encore un match de fou, l’OL prend la 7e place, ce qu’il faut retenir de Lille-OL (3-4)

Lille - Olympique Lyonnais, 32e journée de Ligue 1 :3-4 (2-0). Buts : Diakité (21e, 85e), Zhegrova (37e). Benrahma (66e), Fofana (82), Lacazette (88e) et Baldé (92e).

Premier but sur coup-franc, pourtant l'OL était prévenu

Nous l'écrivions dans la présentation du match : Lille est l’équipe qui marque le plus sur coup franc en Ligue 1 cette saison, que ce soit en total (8 – 7 indirects, 1 direct) ou en ratio (18% – 8 buts sur 45 cette saison). Cela fait désormais 9 buts pour les Dogues sur cette phase de jeu. Car c'est à la réception d'un coup-franc déposé par Yacizi que Diakité a réussi à lober Lopes, pourtant sur sa ligne de but au moment de la frappe (21e). Le deuxième but est intervenu après une perte de balle de Matic, bien concrétisé par Zhegrova (37e). A 2-0 pour Lille à la pause, Lyon pouvait nourrir un unique regret : la tête ratée à bout portant par Lacazette à la 32e minute.

Une seconde période complètement folle

Après un premier quart d'heure terne, la seconde période a basculé dans la folie après le but de Benrahma (66e). Revenu à 2-2 à la 82e minute grâce à Fofana, l'OL encaissé dans la foulée un troisième but (85e). De quoi sonner les Gones ? Ce serait mal connaître cette équipe qui a encore renversé le match avec les deux buts de Lacazette (88e) et Baldé (92e). Pour rappel, Lille n'avait perdu qu'un seul de ses 40 derniers matchs à domicile, devant Reims (1-2) fin septembre.

L'OL prend la 7e place

Cette victoire permet à l'OL de passer deux points devant Rennes dans la course à la 7e place. Si Lyon gagne ses deux derniers matchs (à Clermont et devant Strabourg), il finira au minimum huitième. Car Marseille peut encore priver l'OL de la septième place si les Phocéens remportent leurs trois dernières journées (devant Lorient, à Reims et au Havre).

La statistique :

L'OL a gagné 24 de ses 47 points après avoir été mené au score, soit 51% de ses points.