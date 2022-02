Enquête : le pouvoir d’achat immobilier diminue en France

Selon une enquête menée par Seloger.com, les Français sont loin d’être égaux face au pouvoir d’achat immobilier. En 2021, le Baromètre LPI-SeLoger a calculé que le prix moyen d’un logement dans l’ancien avoisinait les 266 800 euros, mais le nombre de mètres carrés que cette somme permet de s’offrir varie énormément en fonction de la ville où l’on envisage d’acheter.

À Lyon pour près de 266 800 euros, il est possible de devenir propriétaire d’un logement d’une superficie de 49m2 tandis qu’à Paris, ce sont 23m2 que l’on pourrait s’offrir. De même, avec cette somme il est possible de devenir propriétaire d’un logement de 82m2 à Marseille.

On peut observer que le pouvoir d’achat immobilier diminue depuis 2 ans. En 2019, le prix moyen d’un bien immobilier dans l’ancien était de 251 000 euros et la surface « achetable », diminue elle aussi. Depuis 2019, on a perdu 1m2 à Lyon et à Paris et 4m2 à Marseille.

Dans certaines villes comme Bordeaux, la surface achetable a augmenté de 1m2 en deux ans. Et enfin, on observe que le pouvoir d’achat immobilier stagne à Toulouse ou encore, à Grenoble.