Enquête publique ouverte à Marseille pour le projet de zone à faibles émissions

A partir de ce lundi et jusqu’au 1er mars, une enquête publique a été lancée à Marseille pour que les habitants donnent leur avis sur le projet de zone à faibles émissions (ZFE) souhaité par la métropole Aix-Marseille-Provence et par la mairie.



La mise en place de cette ZFE, qui s’étendra sur 19km2 et concernera plus de 300 000 habitants, a pour objectif de réduire progressivement la circulation des véhicules les plus polluants. Elle a été imaginée en 2018 et elle devrait voir le jour dès septembre. Pour mettre en œuvre ce projet, les élus de la métropole ont voté, le 16 décembre dernier, un budget de 2,5 millions d’euros.

Pour que la mise en place de cette zone ne soit pas vécue comme une mesure punitive, les habitants pourront donner leurs avis. Un avis qui peut être transmis de plusieurs manières, en ligne, sur les registres disponibles au siège de la métropole, dans toutes les mairies de la ville, par voie postale au siège de la métropole et même par mail à zfe-m@ampmetropole.fr . Selon Audrey Gatian, adjointe à la mairie en charge de la politique de la ville et des mobilités, “La mise en place de cette ZFE permettra d’améliorer la qualité de l’air et d’apaiser la circulation dans le centre-ville de Marseille”.



