Entente Feignies-Aulnoye Football Club – OL : L’avant-match

L’enjeu : Bien entamer la compétition

Finaliste malheureux l’an dernier, l’OL fait partie des grosses écuries de la compétition. Mais attention la magie de la compétition nous rappelle chaque année que le plus petit peut sortir le plus gros au terme d'une performance héroïque. Pour autant, les hommes de Pierre Sage restaient sur une série de 9 matchs sans défaite, avec le revers au Parc des Princes (3-1) dimanche dernier. Le technicien lyonnais risque de faire tourner son effectif, de quoi donner du temps de jeu à ses différents joueurs. Une victoire serait plus que logique, une défaite sonnerait très faux surtout avec le niveau de jeu affiché par les Gones récemment. Pierre Sage a d’ailleurs rappelé qu’il portait une attention « particulière » aux attitudes de ses joueurs : « Je motive les joueurs en leur rappelant que leur performance sur le terrain comptera dans la préparation du match contre Montpellier. Je porte une attention particulière aux attitudes. Avec un effectif aussi riche, la méritocratie est essentielle ». Le technicien lyonnais a également souligné l’importance de cette compétition pour le club : « Nous sommes déterminés à jouer cette compétition avec sérieux, en cohérence avec notre objectif de la remporter, tout en gérant notre effectif ».

L’adversaire : Petit mais ambitieux

Actuel 8ème de National 2, l’Entente Feignies-Aulnoye, le club nordiste compte bien jouer son coup. En Coupe de France, les petits ont toujours leur carte à jouer et les confrontations face aux grandes équipes de Ligue 1 sonnent toujours comme le rendez-vous de l’année. Le club reste sur deux matchs sans victoire : un match nul contre Balagne, 2-2 et une défaite face à Beauvais (2-1). Dans l’effectif, Souleymane Diarra, passé par Lens, peut être le joueur à surveiller.

Le joueur à suivre : Descamps titulaire une seconde fois

La Coupe de France est l'occasion pour les équipes de Ligue 1 de faire tourner. Pierre Sage ne déroge pas à la tendance puisqu'il va titulariser, pour la seconde fois de la saison, Remy Descamps (première apparition contre Hoffenheim en Europa Ligue). Le portier français est coutumier de la Coupe de France, une compétition qu'il apprécie puisqu'avec le FC Nantes, il était arrivé jusqu'en finale.

La statistique :

L’Entente Feignies-Aulnoye Football Club s’offre son troisième 32ème de finale de Coupe de France de son histoire. Le club n’a réussi qu’une seule fois à passer en 16ème de Finale, c’était l’an dernier (victoire en 32ème face à Quevilly Rouen avant d’être éliminé par Montpellier).

