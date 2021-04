Épisode de gel : Jean Castex annonce une aide d’un milliard d’euros pour les exploitations agricoles

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce samedi le lancement d’un “fonds de solidarité exceptionnel” d’un montant d’un milliard d’euros pour les agriculteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs.



En France et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, les pertes ont été catastrophiques suite à l’épisode de gel qui touche le territoire français depuis près de deux semaines. “L’Etat doit être à la hauteur de cette catastrophe. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles” a déclaré le chef du gouvernement à Montagnac (Hérault).



Selon l’AFP, au moins un tiers de la production viticole sera perdu à cause du gel. On évoque également 50% de pertes concernant la production de fruits.

EN DIRECT | Soutien à la filière agricole : suivez l’intervention du Premier ministre @JeanCastex depuis la cave coopérative de Montagnac. https://t.co/eyBgtrhnW0 — Gouvernement (@gouvernementFR) April 17, 2021