Équipe de France (F) : six Lyonnaises convoquées par Corinne Diacre !

Les Lyonnaises Wendie Renard, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino et Melvine Malard ont tété convoquées par Corinne Diacre pour les prochains matches de qualification à l’Euro Féminin en Serbie et en Macédoine du Nord.



Après deux victoires lors des deux premières rencontres face à la Serbie (6-0) et au Kazakhstan (0-3), les Bleues affronteront de nouveau la Serbie le 18 septembre, puis la Macédoine du Nord le 22 septembre prochain.