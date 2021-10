Équipe de France : trois joueuses de l’OL retenus par Corinne Diacre

La sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre, a annoncé sa liste des 24 joueuses retenues pour disputer deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Les Bleues joueront le 22 octobre prochain face à l’Estonie du côté de Créteil puis poursuivront leur route au Kazakhstan le 26. Parmi les joueuses sélectionnées, trois de l’OL ont été retenues : Perle Morroni, Delphine Cascarino et Melvine Malard. À noter une nouvelle fois les absences d’Amandine Henry, qui avait eu une altercation avec la sélectionneuse, et d’Eugénie Le Sommer, la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France, actuellement en prêt du côté d’OL Reign aux États-Unis.

Wendie Renard, Griedge MBock et Amel Majri, habituellement sélectionnées, sont toutes les trois blessées et indisponibles pour participer à ce rassemblement.