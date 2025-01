Est Lyonnais : Trois hommes et une femme interpellés et mis en examen pour braquages de buralistes

Interpellés ce jeudi 23 janvier dans l'Est Lyonnais, trois hommes, dont un mineur de 17 ans, et une femme ont été mis en examen au pôle criminel de Grenoble ce lundi soir, dans onze braquages de débitants de tabac. Tous, avec deux autres personnes dont un adolescent de 14 ans, avaient été arrêtés dans les secteurs de Mions et Saint-Priest par les gendarmes de la Section de recherches de Grenoble. Selon Le Dauphiné Libéré, ce groupe réputé violent était soupçonné d'avoir braqué, entre le 22 décembre et le 8 janvier, onze buralistes en Savoie, dans le Rhône, en Isère et dans le Puy-de-Dôme. Les braqueurs arrivaient au volant d'une voiture volée la nuit même dans l'Est Lyonnais avant d'agir à trois ou à quatre dans les offices.

