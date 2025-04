OL – Lille : l’OL doit s’imposer pour rester dans la course à la LDC

Olympique Lyonnais - LOSC, 28e journée de Ligue 1, samedi 21h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Ce samedi à 21h05, l’OL accueille Lille pour une rencontre capitale dans la lutte aux places européennes. À domicile, les Lyonnais ont une occasion en or de dépasser un concurrent direct. À sept journées du terme, Lyon est 7e et Lille 5e avec seulement 2 points d’écart. Une victoire permettrait aux Gones de doubler leur adversaire et d’envoyer un message fort dans la course à l’Europe. L’enjeu est immense, surtout pour recoller aux places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Paulo Fonseca : "Un match important, pas décisif"

Tanner Tessmann : "La dynamique n'a pas été entamée par la défaite à Strasbourg. Il reste 7 finales en L1".

L’OL veut briser la malédiction lilloise

Lille réussit historiquement bien à Lyon avec 6 victoires lors des 8 derniers déplacements au Groupama Stadium. La saison dernière, les Dogues avaient encore pris le dessus (0-2). Un défi de taille pour les Gones qui doivent renverser la tendance.

Deux dynamiques similaires

Lyon et Lille affichent un parcours identique en 2025 : 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites, pour un total de 20 points chacun. Sur les cinq dernières journées, même constat avec 3 victoires et 2 défaites. Un équilibre parfait qui promet un duel intense. "La clé est défensive, prévient Paulo Fonseca. Si nous sommes fort défensivement, nous aurons toujours la possibilité de marquer."

Paulo Fonseca et Bruno Genesio face à leur passé

L'entraîneur lyonnais retrouvera pour la première fois son ancienne équipe, qu'il a dirigé deux saisons (2022-2024). Fonseca connaît bien les forces et faiblesses du LOSC, un atout qui pourrait peser dans ce choc. De son côté, Bruno Genesio, coach de l'OL de 2015 à 2019, affronte aussi un adversaire qui lui réussit mal, n’ayant jamais battu le technicien portugais en cinq confrontations.

B. #Genesio avant #OLLOSC : "C'est toujours un match différent pour moi. Je suis arrivé à 5 ans à l'OL, j'ai eu la chance d'entraîner ce club, j'ai une histoire singulière avec l'OL, elle le restera tout le temps. Mais il faut laisser l'aspect émotionnel de côté, match important" — Julien Huët (@JulienHuet) April 3, 2025

Olympique Lyonnais - LOSC, 28e journée de Ligue 1, samedi 21h05.