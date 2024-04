Estelle Mossely vise l’or pour les Jeux Olympiques

Huit ans après son sacre à Rio, le boxeuse du Boxing Lyon United va disputer sa dernière olympiade cet été à Paris. Son objectif reconquérir l'or.

Après sa qualification pour les JO de Paris 2024, grâce aux Jeux européens de juin dernier en Pologne, la boxeuse de 31 ans n'a plus combattu à cause d'une blessure au nez qui lui a valu une fracture. La maman de deux enfants s'est confié à nos confrères du Progrès que malgré sa préparation compliqué, elle se sent prête et investie dans son projet olympique : "C'était plutôt facile de repartir sur ce projet : à part 2016, je n'ai pas connu d'autre exploit qui m'ait autant fait vibrer. J'ai envie de revivre ça."

A quatre mois des Jeux, la sportive étudie ses adversaires, met en place ses stratégies pour être prête en juillet prochain.