État des nappes d’eau : le Rhône et la Loire résistent aux chaleurs d’été

Malgré les vagues de chaleur de cet été, la situation des nappes phréatiques demeure satisfaisante, grâce à une recharge excédentaire et aux pluies printanières. Dans le Rhône, le niveau des nappes est jugé plus que positif, de même pour la Loire, qui n’a pas connu de phénomène d’évaporation significatif.

Le barrage de Villerest, mi-juillet, affichait un taux de remplissage de 98 % ; ce chiffre reste dans une zone confortable à 94 % ce mardi.

La situation semble plus compliquée pour l'Ain, où les secteurs de Certines et de Dombes Sud sont régulièrement soumis à des restrictions en raison de précipitations relativement basses et de températures au-dessus des normales saisonnières.

💧 État des nappes d’eau souterraine au 1er août 2024



𝗤𝘂𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗿 ?

🔹 L’état des nappes est très satisfaisant sur la majeure partie du territoire, après une recharge hivernale excédentaire et un fort soutien par les pluies printanières. pic.twitter.com/KtV5tEWzJh — BRGM (@BRGM_fr) August 14, 2024

ML