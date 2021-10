Etre payé pour regarder tous les épisodes des Simpson, ça vous tente ?

C’est un job de rêve. Le site de jeu britannique PlatinCasino recherche une personne prête à regarder tous les épisodes des Simpson. Ce travail est rémunéré 5.000 livres, soit environ 5.800 euros.



Auxquels s’ajoutent 88 euros pour les dépenses liées, comme le prix d’un abonnement à une plateforme de streaming ou encore une boîte de beignets hebdomadaires.

Les Simpson comptent 33 saisons et 709 épisodes. Cela représente au total plus de 280 heures de séquences à visionner.



Le but est simple : comprendre comment la série a pu anticiper l’élection de Trump ou encore un virus asiatique qui contamine rapidement toute la ville de Springfield