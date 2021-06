Euro 2020 : six supporters tricolores confondent Budapest et Bucarest et manquent France-Hongrie

Six supporters de l’équipe de France de football ont vécu une drôle de mésaventure le week-end dernier. Ils ont manqué le match France-Hongrie après avoir confondu les deux capitales hongroises et roumaines, Budapest et Bucarest.



Selon les informations du journal roumain, Journalul National, à leur arrivée en Roumanie, les six collègues d’une société d’informatique ont réalisé qu’ils n’étaient tout simplement pas dans la bonne ville, après avoir été interviewé par un journaliste local.



Étonné de leur présence, ce dernier les a informé qu’il ne se trouvait pas dans le bon pays pour venir encourager leur nation. Les six supporters tricolores étaient pourtant persuadés d’être au bon endroit. En effet, ils avaient pensé que les couleurs jaune et bleu de l’Ukraine étaient celles de la Hongrie. “Depuis l’aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu’il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match. Nous les avons suivis. On s’est dit que s’il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s’inquiéter. Nous n’avons jamais pensé qu’ils étaient Ukrainiens, a expliqué l’un des six malheureux supporters.



Finalement, les collègues ont tout de même pu suivre la rencontre à la télévision… En Roumanie.