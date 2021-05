Euro 2021 : l’hymne de l’équipe de France “écrite en bleu” par le rappeur Youssoupha

“Écris mon nom en Bleu, crie mon nom en Bleu”, la FFF a dévoilé sur Twitter, la chanson officielle de la présentation de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2021. La chanson est écrite et interprétée par le rappeur Youssoupha.



Émouvante et fédératrice, l’hymne de l’équipe de France est loin d’être anodine. Publiée sur Twitter, la chanson est illustrée par un clip d’animation, présentant un par un les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps dans un stade de leur enfance. L’idée d’une chanson de présentation avait été évoquée par Didier Deschamps lors de l’annonce de la liste mardi.



“Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s’écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. C’est jour de chance, mélange meilleur d’un goût d’ailleurs et d’un goût de France” a notamment chanté Youssoupha, figure du rap français et lyriciste agréé, qui a sorti son sixième album studio nommé “Neptune terminus” le 19 mars 2021.

Écris mon nom en Bleu,

Crie mon nom en Bleu ! 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/KErYY40a6j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2021