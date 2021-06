Euro : la France éliminée par la Suisse aux tirs au but

C’est la douche froide. La France a été éliminée en huitièmes de finale de l’Euro par la Suisse après la séance de tirs au but où Kylian Mbappé a buté sur le gardien de la Nati.



La rencontre avait déjà mal débuté pour les hommes de Deschamps, puisque ce sont bien les Helvètes qui ont dominé durant 50 minutes avant de subir le réveil français. Mais ni le pénalty repoussé par Lloris, ni le doublé de Benzema, en l’espace de 2 minutes, ni le but de Pogba permettant de faire le break (3-1), n’auront suffi.

Seferovic et Gavranovic ont permis aux Suisses de revenir dans les dix dernières minutes du temps réglementaire. Lors des prolongations, les coéquipiers de Paul Pogba ne sont pas arrivés à transformer les occasions.



Et malheureusement, à la loterie des tirs au but, tous les Suisses ont marqué, même si le tir de Vargas a été touché par Lloris alors que côté français, Kylian Mbappé, le cinquième et dernier tir, va voir sa frappe détournée par Sommer.



Les Suisses affronteront l’Espagne en quarts de finale vendredi. Les Espagnols qui ont éliminé la Croatie au bout d’un match fou. Score final 5-3 après prolongations