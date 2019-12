Euroligue : l’ASVEL en patron contre l’Alba Berlin

Excellente opération ce vendredi soir pour l’ASVEL qui s’impose 93 à 81 contre l’Alba Berlin dans cette 15e journée d’Euroligue. Grâce à ce succès, les Villeurbannais remontent à la 9e position de cette compétition.



En difficulté en première mi-temps, les coéquipiers de David Lighty (14 points) se sont une nouvelle fois appuyé sur un troisième quart-temps de folie pour venir à bout de leur adversaire du soir. Entamés physiquement, les Allemands se sont éteints et sombrent dans les profondeurs du championnat avec une onzième défaite cette saison.



En revanche, avec un bilan de sept victoires et huit défaites, l’ASVEL continue sa belle saison et reste au contact du Top 8 de l’Euroligue.