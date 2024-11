Euroligue : l’ASVEL logiquement battue par le Bayern Munich

Balayée sur le parquet du Panathinaïkos mercredi (92-68), l'ASVEL a de nouveau chuté ce vendredi soir à la LDLC Arena contre le Bayern Munich (71-84) à l'occasion de la 7e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais concèdent déjà leur cinquième défaite en sept matchs dans cette compétition. C'est la première défaite à domicile cette saison toutes compétitions confondues pour la formation de Pierric Poupet.

Pourtant, les coéquipiers de Nando De Colo (19 points, 7 passes décisives et 3 rebonds) avaient plutôt bien démarré la rencontre en regardant les Allemands dans les yeux pendant l'intégralité du premier quart-temps (17-19). Mais un trou d'air en début de deuxième quart-temps a permis au Bayern de mener jusqu'à 14 points d'avance (21-35) dans cette période. En deuxième mi-temps, les Bavarois creusent l'écart et prennent même jusqu'à 20 points d'écart sur l'ASVEL. La fin du match est une simple formalité pour les joueurs de Gordon Herbert qui remportent leur cinquième victoire en sept matchs.



Pour les Villeurbannais, la dynamique n'est pas bonne, ces dernières semaines, avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. La rencontre de championnat ce dimanche contre Cholet (2e au classement) à l'Astroballe doit permettre aux Villeurbannais de lancer une nouvelle série positive, avant de recevoir Fenerbahce vendredi prochain et Nanterre le 10 novembre. Toutes ces prochaines rencontres à domicile sont à suivre en direct sur Tonic Radio.