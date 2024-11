Euroligue : l’ASVEL s’offre l’Efes Istanbul dans un scénario renversant

Menée de huit longueurs à la fin de la première période, l'ASVEL a renversé l'Anadolu Efes Istanbul ce vendredi soir (97-82) dans une LDLC Arena en fusion à l'occasion de la 12e journée d'Euroligue. Une deuxième mi-temps complètement folle dans laquelle les Villeurbannais ont creusé l'écart pour s'assurer une fin de match paisible. Une victoire collective encourageante qui ouvre de belles perspectives pour les prochaines rencontres des joueurs de Pierric Poupet cette saison.



Pourtant, en première mi-temps, les coéquipiers de Joffrey Lauvergne (18 points et 2 rebonds) ont connu toutes les peines du monde à contenir l'attaque stambouliote emmenée par un Rodrigue Beaubois en pleine possession de ses moyens (20 points, dont 13 de ses 20 points inscrits dans le 2e quart-temps). Menés 47-55 à la pause, les Villeurbannais comptent même jusqu'à 12 points de retard en début de troisième quart-temps, avant de réagir et de faire basculer la rencontre dans l'irrationnel.



Grâce à une défense et une adresse retrouvée (8/17 à 3 points en deuxième période), les partenaires de Théo Maledon (17 points, 7 passes décisives et 4 rebonds) reprennent les commandes en toute fin de 3e quart-temps (68-66). Survoltés, les Rhodaniens creusent l'écart dans l'ultime quart-temps grâce à un Nando De Colo en feu. Essentiel en attaque et en défense, le retour de Paris Lee aura également eu un impact déterminant sur une équipe villeurbannaise presque enfin au complet.



Place désormais au championnat avec un déplacement sur le parquet de Strasbourg ce dimanche (16h30) pour la 10e journée de Betclic Elite, avant de retrouver la LDLC Arena et l'Euroligue pour la réception du Real Madrid mardi soir (20h, en direct sur Tonic Radio).

