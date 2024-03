Expo 100% Japon à Mini World Lyon

Dès ce samedi ouvre jusqu'au 30 juin l'exposition temporaire Japan Mania à Mini World Lyon de Vaulx-en-Velin.

Cette exposition sur le thème du Japon englobe tous les univers cultes du Japon en passant de Mario, One Piece ou encore Naruto jusqu'à Pokémon.

Cette exposition tend à être intergénérationnelle en s'adressant aussi bien aux enfants, parents qu'aux grands-parents.

Une exposition qui ne demande pas juste de la contemplation

"On souhaite vraiment que les visiteurs s'immergent donc il y a une vraie interaction. Par exemple, il y a un circuit Mario Kart sur 12m2 avec une vraie course déclenchée par les visiteurs. On a aussi une Japan Fabrique qui permet aux enfants de choisir leur personnage préféré, le colorier puis la machine va scanner leur coloriage et faire prendre vie au personnage sur un écran géant", déclare Steven Vasselin, directeur marketing de Mini World Lyon.

De plus, chaque visiteur bénéficiera d'un jeton pour jouer une partie à une borne d'arcades et tous les personnages mythiques sont représentés en miniatures et en statues géantes.

A l'entrée, un passeport est distribué à tous les enfants. Il doivent trouver des références à la culture japonaise et répondre à des énigmes tout au long du parcours. S'ils arrivent à tout trouver, une surprise les attend à la boutique.

